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Франция
02 июня 2023, 02:31 |
35
0

Сент-Этьен подписал контракты с двумя футболистами

Кафаро и Нкунку стали полноценными игроками «зеленых»

02 июня 2023, 02:31 |
35
0
Сент-Этьен подписал контракты с двумя футболистами
ФК Сэнт-Этьен

Французский «Сент-Этьен» заключил полноценные контракты с защитником Нильсом Нкунку и полузащитником Матье Кафаро. Ранее футболисты выступали за «зеленых» на правах аренды.

Кафаро перешел в «Сент-Этьен» летом прошлого года. Полузащитник провел 32 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Арендованный у «Эвертона» Нкунку сыграл за «зеленых» 19 матчей, забив 6 голов и отдав 8 голевых передач.

Кафаро подписал контракт с «Сент-Этьеном» до 2025 года, а Нкунку – до 2026-го.

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Сент-Этьен Матье Кафаро Нильс Нкунку трансферы Лиги 1 трансферы
Источник ФК Сент-Этьен
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