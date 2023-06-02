Сент-Этьен подписал контракты с двумя футболистами
Кафаро и Нкунку стали полноценными игроками «зеленых»
Французский «Сент-Этьен» заключил полноценные контракты с защитником Нильсом Нкунку и полузащитником Матье Кафаро. Ранее футболисты выступали за «зеленых» на правах аренды.
Кафаро перешел в «Сент-Этьен» летом прошлого года. Полузащитник провел 32 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.
Арендованный у «Эвертона» Нкунку сыграл за «зеленых» 19 матчей, забив 6 голов и отдав 8 голевых передач.
Кафаро подписал контракт с «Сент-Этьеном» до 2025 года, а Нкунку – до 2026-го.
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