Сент-Этьен подписал контракты с двумя футболистами

Французский «Сент-Этьен» заключил полноценные контракты с защитником Нильсом Нкунку и полузащитником Матье Кафаро. Ранее футболисты выступали за «зеленых» на правах аренды.

Кафаро перешел в «Сент-Этьен» летом прошлого года. Полузащитник провел 32 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Арендованный у «Эвертона» Нкунку сыграл за «зеленых» 19 матчей, забив 6 голов и отдав 8 голевых передач.

Кафаро подписал контракт с «Сент-Этьеном» до 2025 года, а Нкунку – до 2026-го.