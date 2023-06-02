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Италия
02 июня 2023, 02:20 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня

Важные события во всех видах спорта

02 июня 2023, 02:20 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Сассуоло – Фиорентина

Favbet 2.65 – 3.98 – 2.58

ТЕННИС

14:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина

Favbet 2.77 – 1.45

17:45 Карлос Алькарас – Денис Шаповалов

Favbet 1.03 – 13.50

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 США (Ж) – Италия (Ж)

Favbet 1.27 – 3.66

СНУКЕР

16:00 Юлиан Бойко – Джеймс Хейт

Favbet 1.09 – 7.20

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Источник Sport.ua
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