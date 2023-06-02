СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня

В пятницу, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Сассуоло – Фиорентина

2.65 – 3.98 – 2.58

ТЕННИС

14:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина

2.77 – 1.45

17:45 Карлос Алькарас – Денис Шаповалов

1.03 – 13.50

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 США (Ж) – Италия (Ж)

1.27 – 3.66

СНУКЕР

16:00 Юлиан Бойко – Джеймс Хейт

1.09 – 7.20