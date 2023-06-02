Италия02 июня 2023, 02:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июня
Важные события во всех видах спорта
02 июня 2023, 02:20 |
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В пятницу, 2 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Сассуоло – Фиорентина
ТЕННИС
14:00 Анна Блинкова – Элина Свитолина
17:45 Карлос Алькарас – Денис Шаповалов
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 США (Ж) – Италия (Ж)
СНУКЕР
16:00 Юлиан Бойко – Джеймс Хейт
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