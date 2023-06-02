Украина. Премьер лига02 июня 2023, 01:35 |
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Ворскла продлила контракты с рядом молодых футболистов
Полтавчане объявили о пролонгации контрактов
02 июня 2023, 01:35 |
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Полтавская «Ворскла» сообщила о пролонгации контрактов с рядом перспективных исполнителей.
Ими стали Михаил Пругло, Дмитрий Ященко, Александр Домолега, Никита Крохмаль, Максим Кривобок, Дмитрий Крецул, Эдуард Романец, Никита Оденцов, Демид Булгатов, Вадим Бугай.
На данный момент полтавский клуб ведет борьбу за пятое место и попадание в Лигу конференций. В последнем туре Украинской Премьер-лиги полтавчане встретятся с донецким «Шахтером», который выйдет на поединок в статусе чемпиона.
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