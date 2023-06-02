Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 01:07 |
92
0

Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля

В следующем сезоне планируется проведение Кубка Украины

02 июня 2023, 01:07 |
92
0
Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля
УПЛ

По информации Dynamo.kiev.ua, старт чемпионата Украины сезона-2023/24 запланирован на третью декаду июля. Пока наиболее вероятной базовой датой 1-го тура является 22 июля. Все клубы Украинской Премьер-лиги получили план-календарь сезона и ведут его согласование. Принципиальных разногласий относительно сроков начала следующего сезона нет.

В предстоящем сезоне запланировано также проведение Кубка Украины, который в нынешнем сезоне так и не состоялся. Матч за Суперкубок Украины в 2023 году проводить не планируется.

Сообщается, что даже после утверждения план-календарь в следующем сезоне будет действовать с соответствующими оговорками с учетом продолжающейся войны и возможных форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на планы участников соревнований.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, состоятся матчи заключительного тура Украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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