Источник: новый чемпионат Украины стартует во второй половине июля

По информации Dynamo.kiev.ua, старт чемпионата Украины сезона-2023/24 запланирован на третью декаду июля. Пока наиболее вероятной базовой датой 1-го тура является 22 июля. Все клубы Украинской Премьер-лиги получили план-календарь сезона и ведут его согласование. Принципиальных разногласий относительно сроков начала следующего сезона нет.

В предстоящем сезоне запланировано также проведение Кубка Украины, который в нынешнем сезоне так и не состоялся. Матч за Суперкубок Украины в 2023 году проводить не планируется.

Сообщается, что даже после утверждения план-календарь в следующем сезоне будет действовать с соответствующими оговорками с учетом продолжающейся войны и возможных форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на планы участников соревнований.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, состоятся матчи заключительного тура Украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023.