Италия01 июня 2023, 23:41 |
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Кварацхелия продлит контракт с Наполи
Вингер не покинет клуб летом
01 июня 2023, 23:41 |
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Грузинский вингер Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Новый контракт 22-летнего грузина будет рассчитан до 2028 года, нынешнее соглашение действует до 2027 года. Зарплата Кварахцелии вырастет в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.
Кварацхелия перешел в «Наполи» летом прошлого года и стал одним из главных открытий сезона в Европе. На его счету 14 голов и 17 ассистов в 42 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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