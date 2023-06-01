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  4. Кварацхелия продлит контракт с Наполи
Италия
01 июня 2023, 23:41 |
92
1

Кварацхелия продлит контракт с Наполи

Вингер не покинет клуб летом

01 июня 2023, 23:41 |
92
1
Кварацхелия продлит контракт с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Новый контракт 22-летнего грузина будет рассчитан до 2028 года, нынешнее соглашение действует до 2027 года. Зарплата Кварахцелии вырастет в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом прошлого года и стал одним из главных открытий сезона в Европе. На его счету 14 голов и 17 ассистов в 42 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Хвича Кварацхелия Наполи продление контракта
Источник Calciomercato
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luceorius
 Хвіча чи не єдиний із молодих європейських топ-гравців, які не мріють, про Реал чи про гранди АПЛ.
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