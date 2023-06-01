Грузинский вингер Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Новый контракт 22-летнего грузина будет рассчитан до 2028 года, нынешнее соглашение действует до 2027 года. Зарплата Кварахцелии вырастет в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом прошлого года и стал одним из главных открытий сезона в Европе. На его счету 14 голов и 17 ассистов в 42 матчах за «Наполи» во всех турнирах.