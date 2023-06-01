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  4. Лацио хочет подписать Милика на подмену Иммобиле
Италия
01 июня 2023, 21:09 |
306
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Лацио хочет подписать Милика на подмену Иммобиле

Это возможно только в том случае, если «Ювентус» не выкупит форварда

01 июня 2023, 21:09 |
306
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Лацио хочет подписать Милика на подмену Иммобиле
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в следующем сезоне хочет видеть в команде достойную подмену лидеру атак Чиро Иммобиле. Приоритетная кандидатура – Аркадиуш Милик, с которым Сарри ранее уже работал в «Наполи» в 2016 – 2018 годах.

Нынешний сезон Милик проводит в аренде в «Ювентусе», права на игрока принадлежат «Марселю». У «Ювентуса» есть право выкупа 29-летнего поляка за 7 миллионов евро, и переход в «Лацио» возможен только в том случае, если «Ювентус» откажется активировать эту опцию.

В нынешнем сезоне на счету Милика 9 голов и 1 ассист в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Лацио Аркадиуш Милик Ювентус Марсель
Источник Corriere dello Sport
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