Лацио хочет подписать Милика на подмену Иммобиле

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в следующем сезоне хочет видеть в команде достойную подмену лидеру атак Чиро Иммобиле. Приоритетная кандидатура – Аркадиуш Милик, с которым Сарри ранее уже работал в «Наполи» в 2016 – 2018 годах.

Нынешний сезон Милик проводит в аренде в «Ювентусе», права на игрока принадлежат «Марселю». У «Ювентуса» есть право выкупа 29-летнего поляка за 7 миллионов евро, и переход в «Лацио» возможен только в том случае, если «Ювентус» откажется активировать эту опцию.

В нынешнем сезоне на счету Милика 9 голов и 1 ассист в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.