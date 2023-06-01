Марсело для Марселя. Назван главный кандидат в наставники для Малиновского

Назван главный кандидат в наставники французской команды «Марсель», за которую играет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо находится в верхней части списка претендентов на замену хорвату Игору Тудору, сообщает журналист Санти Ауна.

Еще один иностранный тренер, имя которого не называется, также очень популярен среди руководства «Марселя».

Ранее 47-летний Марсело Гальярдо 8 лет работал главным тренером аргентинского клуба «Ривер Плейт», с которым выиграл чемпионат Аргентины 2021 и Кубок Либертадорес (дважды: 2015, 2018).