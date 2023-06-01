Марсело для Марселя. Назван главный кандидат в наставники для Малиновского
Пресса сватает аргентинца Марсело Гальярдо на замену хорвату Игору Тудору
Назван главный кандидат в наставники французской команды «Марсель», за которую играет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Аргентинский специалист Марсело Гальярдо находится в верхней части списка претендентов на замену хорвату Игору Тудору, сообщает журналист Санти Ауна.
Еще один иностранный тренер, имя которого не называется, также очень популярен среди руководства «Марселя».
Ранее 47-летний Марсело Гальярдо 8 лет работал главным тренером аргентинского клуба «Ривер Плейт», с которым выиграл чемпионат Аргентины 2021 и Кубок Либертадорес (дважды: 2015, 2018).
🚨EXCL: 🔵⚪️🇦🇷 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2023
◉ Marcelo Gallardo figure tout en haut de la liste de l'OM pour remplacer Igor Tudor.
◉ Un autre coach étranger, dont le nom n'a pas filtré, plaît aussi très fortement au board de l'OM.
Avec @sebnonda https://t.co/c5uplAufg1 pic.twitter.com/TogPcKtdUt
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