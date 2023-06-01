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Франция
01 июня 2023, 21:12 | Обновлено 01 июня 2023, 21:30
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0

Марсело для Марселя. Назван главный кандидат в наставники для Малиновского

Пресса сватает аргентинца Марсело Гальярдо на замену хорвату Игору Тудору

01 июня 2023, 21:12 | Обновлено 01 июня 2023, 21:30
802
0
Марсело для Марселя. Назван главный кандидат в наставники для Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Назван главный кандидат в наставники французской команды «Марсель», за которую играет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо находится в верхней части списка претендентов на замену хорвату Игору Тудору, сообщает журналист Санти Ауна.

Еще один иностранный тренер, имя которого не называется, также очень популярен среди руководства «Марселя».

Ранее 47-летний Марсело Гальярдо 8 лет работал главным тренером аргентинского клуба «Ривер Плейт», с которым выиграл чемпионат Аргентины 2021 и Кубок Либертадорес (дважды: 2015, 2018).

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Источник Twitter
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