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  4. Источник: клуб Серии А давал 6 миллионов за Трубина
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 19:23 |
1596
8

Источник: клуб Серии А давал 6 миллионов за Трубина

Предложение «Удинезе» было отклонено

01 июня 2023, 19:23 |
1596
8
Источник: клуб Серии А давал 6 миллионов за Трубина
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в январе мог оказаться в Серии А. Об этом сообщает журналист Евгений Кузьменко.

По его информации, «Удинезе» предлагал за 21-летнего голкипера сборной Украины 6 миллионов евро. «Шахтер» это предложение отклонил.

Также интерес к Трубину проявляли «Ливерпуль» и «Интер», но никакой конкретики с их стороны нет.

Напомним, контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года. Несмотря на то, что вратарь не хочет продлевать соглашение, «Горняки» не торопятся его продавать.

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Анатолий Трубин Удинезе Шахтер Донецк Ливерпуль Интер Милан трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 8
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Алекс днепр
Да кому он нужен .Брешут как всегда .Максимум тысяч 200 .Очень слабый вратарь 
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+3
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Remark
Пора Срне и Палкину подключаться! 
По их версии 60 его ценник, а не 6. 
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+3
Octopus
Шахтер в поисках кандидатуры, которую еще раз можно задвинуть лошкам по оверпрайсу
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0
New Zealander
Есть много клубов таких как Челси которые заплатят за него минимум 50 тыщ
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Robert Monroe
Ну 6 це відверто мало. Мінімум 10 має бути пропозиція.
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-4
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