Источник: клуб Серии А давал 6 миллионов за Трубина

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в январе мог оказаться в Серии А. Об этом сообщает журналист Евгений Кузьменко.

По его информации, «Удинезе» предлагал за 21-летнего голкипера сборной Украины 6 миллионов евро. «Шахтер» это предложение отклонил.

Также интерес к Трубину проявляли «Ливерпуль» и «Интер», но никакой конкретики с их стороны нет.

Напомним, контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года. Несмотря на то, что вратарь не хочет продлевать соглашение, «Горняки» не торопятся его продавать.