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  4. Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии
ITF
01 июня 2023, 17:33 | Обновлено 01 июня 2023, 17:43
93
2

Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии

Катарина легко одолела соперницу из восьмой сотни рейтинга WTA

01 июня 2023, 17:33 | Обновлено 01 июня 2023, 17:43
93
2
Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF в Брешии (Италия).

В матче второго раунда основы украинка в двух сетах переиграла Татьяну Пьери из Италии (№771 WTA).

Брешия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Татьяна Пьери (Италия) – 6:2, 6:0

В следующем раунде соревнований Завацкая сразится против шестой сеяной японки Маи Хонтамы (№191 WTA).

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Катарина Завацкая ITF Брешия Татьяна Пьери
Источник Sport.ua
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Александр Ад
з 8-й сотні,а не десяткі..все рівно молодець
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Andrey_1992
ого як впевнено після вчорашнього валідольного матчу
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