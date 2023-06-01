Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF в Брешии (Италия).

В матче второго раунда основы украинка в двух сетах переиграла Татьяну Пьери из Италии (№771 WTA).

Брешия. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Татьяна Пьери (Италия) – 6:2, 6:0

В следующем раунде соревнований Завацкая сразится против шестой сеяной японки Маи Хонтамы (№191 WTA).