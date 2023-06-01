ITF01 июня 2023, 17:33 | Обновлено 01 июня 2023, 17:43
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Завацкая пробилась в 1/4 финала 60-тысячника ITF в Италии
Катарина легко одолела соперницу из восьмой сотни рейтинга WTA
01 июня 2023, 17:33 | Обновлено 01 июня 2023, 17:43
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) пробилась в 1/4 финала на 60-тысячнике ITF в Брешии (Италия).
В матче второго раунда основы украинка в двух сетах переиграла Татьяну Пьери из Италии (№771 WTA).
Брешия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Татьяна Пьери (Италия) – 6:2, 6:0
В следующем раунде соревнований Завацкая сразится против шестой сеяной японки Маи Хонтамы (№191 WTA).
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