Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня

2 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В среду на корты Парижа в одиночном разряде выйдет Элина Свитолина. Полное расписание дня будет позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

​Корт Симон Матье. 2-й запуск (14:00*)

Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова

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РАСПИСАНИЕ ДНЯ