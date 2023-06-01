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Ролан Гаррос
01 июня 2023, 16:50 |
614
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня

В среду еще один матч в одиночном разряде сыграет Элина Свитолина

01 июня 2023, 16:50 |
614
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В среду на корты Парижа в одиночном разряде выйдет Элина Свитолина. Полное расписание дня будет позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда

​Корт Симон Матье. 2-й запуск (14:00*)
Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова

(новость обновляется)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Источник Sport.ua
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