Ролан Гаррос01 июня 2023, 16:50 |
614
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
В среду еще один матч в одиночном разряде сыграет Элина Свитолина
01 июня 2023, 16:50 |
614
0
2 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.
В среду на корты Парижа в одиночном разряде выйдет Элина Свитолина. Полное расписание дня будет позже.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Третий круг одиночного разряда
Корт Симон Матье. 2-й запуск (14:00*)
Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова
(новость обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июня 2023, 00:49 5
Во втором раунде Монфис должен был сыграть против 6-го сеяного Хольгера Руне
Теннис | 01 июня 2023, 07:20 1
В четверг на корты Парижа выйдут 4 украинки
Футбол | 01.06.2023, 02:10
Теннис | 31.05.2023, 17:05
Теннис | 01.06.2023, 13:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 06:00 48
30.05.2023, 19:10 20
30.05.2023, 22:49 4
31.05.2023, 15:46 8
31.05.2023, 17:47 3
31.05.2023, 09:28 21
31.05.2023, 09:52 19
31.05.2023, 13:30 3