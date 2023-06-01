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Украина
01 июня 2023, 16:22 |
1249
4

На войне с россией погиб бывший работник Динамо, который побывал в плену

Виталий Коровяковский еще в 2014 первый раз ушел на фронт

01 июня 2023, 16:22 |
1249
4
На войне с россией погиб бывший работник Динамо, который побывал в плену
ФК Динамо Киев. Виталий Коровяковский

На войне погиб защитник Украины Виталий Коровяковский. Он работал в киевском «Динамо» с 2007 по 2016 годы, в отделе клубного телевидения и медиаслужбы.

«С начала Революции Достоинства Виталий помогал в Красном Кресте в составе медиков-волонтеров. В 2014 году ушел на фронт защищать Украину от российского вторжения на востоке страны. Попал в плен, а вернувшись восстановил полноценную жизнь, создал семью, воспитывал детей. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, он снова сознательно отправился защищать Украину от врагов.

Виталий получил немало наград от государства – за спасение людей во время Революции Достоинства, за активную гражданскую позицию и помощь АТО, награду Отрядов быстрого реагирования Красного Креста Украины, Орден «За Мужество» III степени.

Известный среди собратьев под псевдонимом Lucky, Виталий всегда был невероятно искренним, отзывчивым, открытым и справедливым Человеком, человеком, который в любой ситуации был готов помочь, который за своих был готов отдать последнее ... Виталий погиб Героем. Все динамовцы выражают искренние соболезнования семье и близким Виталия. Вечная память», – сообщает официальный сайт «Динамо».

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Виталий Коровяковский Динамо Киев смерть
Источник ФК Динамо Киев
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Алекс днепр
Хотя бы раз в жизни прочитать чтобы погибли дети Суркисов ахметовых или слуг народа .Гребут коррупционное бабло грабят народ но посылают защищать их богатства и погибать других 
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Выталкиватель парашутистов
Нищие должны защищать богатых... Во все века так было, неужели не понятно... Есть редкие исключения, но они только подтверждают это правило. Олигархи как-бы говорят нам - кто вам мешает становиться владельцами шахт, заводов и пароходов, чтобы ваших детей и внуков не забирали на войну....
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