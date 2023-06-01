На войне с россией погиб бывший работник Динамо, который побывал в плену

На войне погиб защитник Украины Виталий Коровяковский. Он работал в киевском «Динамо» с 2007 по 2016 годы, в отделе клубного телевидения и медиаслужбы.

«С начала Революции Достоинства Виталий помогал в Красном Кресте в составе медиков-волонтеров. В 2014 году ушел на фронт защищать Украину от российского вторжения на востоке страны. Попал в плен, а вернувшись восстановил полноценную жизнь, создал семью, воспитывал детей. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, он снова сознательно отправился защищать Украину от врагов.

Виталий получил немало наград от государства – за спасение людей во время Революции Достоинства, за активную гражданскую позицию и помощь АТО, награду Отрядов быстрого реагирования Красного Креста Украины, Орден «За Мужество» III степени.

Известный среди собратьев под псевдонимом Lucky, Виталий всегда был невероятно искренним, отзывчивым, открытым и справедливым Человеком, человеком, который в любой ситуации был готов помочь, который за своих был готов отдать последнее ... Виталий погиб Героем. Все динамовцы выражают искренние соболезнования семье и близким Виталия. Вечная память», – сообщает официальный сайт «Динамо».