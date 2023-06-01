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  4. Олейникова впервые вышла в 1/4 финала 40-тысячника ITF
ITF
01 июня 2023, 16:07 |
79
0

Олейникова впервые вышла в 1/4 финала 40-тысячника ITF

Александра одержала уже пять побед на турнире в Словении

01 июня 2023, 16:07 |
79
0
Олейникова впервые вышла в 1/4 финала 40-тысячника ITF
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№621 WTA) продолжила победную серию на турнире ITF W40 в Словении.

В матче 1/8 финала украинка швейцарскую теннисистку Сюзан Бандекки (№358 WTA).

Оточец. Третий круг
Александра Олейникова (Украина) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:2

Отметим, что Олейникова стартовала в квалификации, с учетом которой у нее уже пять побед на этом турнире. В предыдущем раунде она выбила первую сеяную Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA).

В следующем раунде Александра сразится против 12-й сеяной Эльвины Калиевой из США (№270 WTA).

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Александра Олейникова ITF Оточец Сюзан Бандекки
Источник Sport.ua
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