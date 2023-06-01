Олейникова впервые вышла в 1/4 финала 40-тысячника ITF
Александра одержала уже пять побед на турнире в Словении
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№621 WTA) продолжила победную серию на турнире ITF W40 в Словении.
В матче 1/8 финала украинка швейцарскую теннисистку Сюзан Бандекки (№358 WTA).
Оточец. Третий круг
Александра Олейникова (Украина) – Сюзан Бандекки (Швейцария) – 6:4, 6:2
Отметим, что Олейникова стартовала в квалификации, с учетом которой у нее уже пять побед на этом турнире. В предыдущем раунде она выбила первую сеяную Джейми Форлис из Австралии (№162 WTA).
В следующем раунде Александра сразится против 12-й сеяной Эльвины Калиевой из США (№270 WTA).
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