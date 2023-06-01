Франция01 июня 2023, 15:50 |
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «У Месси 21 гол и 20 ассистов. Какая может быть критика?»
Тренер был доволен игрой Месси в сезоне
01 июня 2023, 15:50 |
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Наставник ПСЖ Кристоф Галтье после того, как объявил об уходе из команды форварда Лионеля Месси, заявил, что игрок в 35 лет провел великолепный сезон.
«В этом сезоне Месси был очень важен для нас, он был всегда доступен. Какая может быть критика в его адрес? Я не считаю ее справедливой. В 35 лет в сезоне, когда был чемпионат мира, он забил 20 голов и сделал 21 ассист».
«Для меня было радостью работать с ним в течение чемпионата», – сказал Галтье.
Ранее сообщалось, что у Месси есть предложения от «Барселоны», а также из США и Саудовской Аравии.
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