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  4. Металлист «домашний» матч с Черноморцем проведет в Одессе
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 15:29 |
304
2

Металлист «домашний» матч с Черноморцем проведет в Одессе

Клуб согласился приехать в Одессу

01 июня 2023, 15:29 |
304
2
Металлист «домашний» матч с Черноморцем проведет в Одессе
ФК Металлист

«Металлист» на официальном сайте сообщил о том, что формально домашний матч против «Черноморца» состоится в Одессе.

Все матчи последнего тура пройдут 4 июня в одно время, а в Ужгороде, где должен сыграть «Металлист», пройдут встречи «Днепр-1» - «Кривбасс» и «Минай» - «Заря».

Клубам дали возможность самим договориться, а «Металлист» ответил согласием на предложение «Черноморца» приехать в Одессу.

При этом харьковчане уже вылетели из УПЛ, а одесской команде нужно выигрывать, чтобы не рисковать и не опуститься в зону переходных матчей.

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Металлист Харьков Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
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Комментарии 2
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А давайте вони ще десь у Вінниці або Чернівцях зішрають по дорозі.
Вже сезон воєннний, то який є. А наступного року так просто бути не повинно, Ліга має забороняти ті добровільні переноси без поважних причин.
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0
Vitaliy Shevchenko
Короче, розумію що "абалденна команда" приїде туди грюкнути дверима, але думаю все таки поставити на Чорноморець 10 тис.зелених
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0
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