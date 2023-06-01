Металлист «домашний» матч с Черноморцем проведет в Одессе
Клуб согласился приехать в Одессу
«Металлист» на официальном сайте сообщил о том, что формально домашний матч против «Черноморца» состоится в Одессе.
Все матчи последнего тура пройдут 4 июня в одно время, а в Ужгороде, где должен сыграть «Металлист», пройдут встречи «Днепр-1» - «Кривбасс» и «Минай» - «Заря».
Клубам дали возможность самим договориться, а «Металлист» ответил согласием на предложение «Черноморца» приехать в Одессу.
При этом харьковчане уже вылетели из УПЛ, а одесской команде нужно выигрывать, чтобы не рисковать и не опуститься в зону переходных матчей.
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