Металлист «домашний» матч с Черноморцем проведет в Одессе

«Металлист» на официальном сайте сообщил о том, что формально домашний матч против «Черноморца» состоится в Одессе.

Все матчи последнего тура пройдут 4 июня в одно время, а в Ужгороде, где должен сыграть «Металлист», пройдут встречи «Днепр-1» - «Кривбасс» и «Минай» - «Заря».

Клубам дали возможность самим договориться, а «Металлист» ответил согласием на предложение «Черноморца» приехать в Одессу.

При этом харьковчане уже вылетели из УПЛ, а одесской команде нужно выигрывать, чтобы не рисковать и не опуститься в зону переходных матчей.