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  4. Сергей ПАЛКИН: «С Челси переговоры по Мудрику были простые и четкие»
Украина. Премьер лига
01 июня 2023, 14:13 | Обновлено 01 июня 2023, 14:17
286
3

Сергей ПАЛКИН: «С Челси переговоры по Мудрику были простые и четкие»

Игрок пока не заиграл в новой команде

01 июня 2023, 14:13 | Обновлено 01 июня 2023, 14:17
286
3
Сергей ПАЛКИН: «С Челси переговоры по Мудрику были простые и четкие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему зимой вингер Михаил Мудрик оказался в «Челси», а не в «Арсенале», хотя клубы давали за игрока одинаковую сумму.

«Арсенал» и «Челси» давали за Мудрика одинаковую сумму - по 100 миллионов. Разница только в сроках выплат, бонусах и других параметрах. Мы решили, что «Челси» нам подходит больше. С «Арсеналом» были долгие переговоры, мы несколько месяцев к этому шли. А с «Челси» все было достаточно просто».

«С ними было конструктивно, четко и ясно. Справедливо. Почему Мудрик еще не заиграл? А кому там сейчас удается заиграть?», — сказал Палкин.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон
Источник YouTube
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Умник
Забарный Миколенко Зинченко
"А кому там вдається заграти?"
2.6 Квт плюс продажв Мудрыка плюс сопли с Фифа равно отбитие Комбината Ильича и Азовстали.
Норм. Жить можно.
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0
Vitaliy Shevchenko
Дивна позиція....Якщо сума одинакові, то може потрібно було у гравця запитати його думку?Навіть на болотах є право вибору: Або ти мобік, або тюрьма-пвк вагнер, вибирай сам.
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0
Алекс днепр
Понятно что Мудрик раб и его возят за верёвку по Англии чтоб не сбежал и сам не договорился .Но настолько плевать на мнение игрока .хоть бы для приличия спросили где он сам хочет играть 
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0
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