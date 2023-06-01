Сергей ПАЛКИН: «С Челси переговоры по Мудрику были простые и четкие»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему зимой вингер Михаил Мудрик оказался в «Челси», а не в «Арсенале», хотя клубы давали за игрока одинаковую сумму.

«Арсенал» и «Челси» давали за Мудрика одинаковую сумму - по 100 миллионов. Разница только в сроках выплат, бонусах и других параметрах. Мы решили, что «Челси» нам подходит больше. С «Арсеналом» были долгие переговоры, мы несколько месяцев к этому шли. А с «Челси» все было достаточно просто».

«С ними было конструктивно, четко и ясно. Справедливо. Почему Мудрик еще не заиграл? А кому там сейчас удается заиграть?», — сказал Палкин.