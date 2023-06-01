Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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01 июня 2023, 13:52 |
814
1

Не спешат уходить в Азию. Россия ведет переговоры с УЕФА

Еще на что-то надеются

01 июня 2023, 13:52 |
814
1
Не спешат уходить в Азию. Россия ведет переговоры с УЕФА
Sky Sports

Несмотря на то, что ранее в УЕФА четко заявили, что до завершения агрессии против Украины не собираются возвращать в официальные матчи российские клубы и сборные, местная федерация не торопится с переходом в Азию.

«Переход в Азию? В принципе, весна – то время года, когда нам надо было принять решение. Но дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет».

«Продолжаются переговоры и с УЕФА», – сообщили в Российском футбольном союзе.

Ранее сообщалось, что россия рассчитывает перейти в Азию, чтобы участвовать в отборе ЧМ-2026.

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российско-украинская война сборная россии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Bender
Так они приняли крымские клубы в фнл. Разве после этого их могут вернуть в УЕФА? Или деньги не пахнут?
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