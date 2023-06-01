Не спешат уходить в Азию. Россия ведет переговоры с УЕФА

Несмотря на то, что ранее в УЕФА четко заявили, что до завершения агрессии против Украины не собираются возвращать в официальные матчи российские клубы и сборные, местная федерация не торопится с переходом в Азию.

«Переход в Азию? В принципе, весна – то время года, когда нам надо было принять решение. Но дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет».

«Продолжаются переговоры и с УЕФА», – сообщили в Российском футбольном союзе.

Ранее сообщалось, что россия рассчитывает перейти в Азию, чтобы участвовать в отборе ЧМ-2026.