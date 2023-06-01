У Малиновского будет новый тренер. Тудор сообщил об уходе из Марселя
Уже сказал игрокам
По информации инсайдера Фабрицио Романо, наставник «Марселя» Игор Тудор окончательно решил покинуть команду после завершения сезона и уже объявил об этом руководству клуба.
А по информации Lequipe, тренер на утренней тренировке рассказал о своем решении футболистам. Клуб вскоре займется поисками нового наставника.
В нынешнем сезоне «Марсель» финиширует в Лиге 1 на 3-м месте и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Украинский хавбек Руслан Малиновский с января провел 22 матча, забил 2 гола и сделал ассист.
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