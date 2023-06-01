ОФИЦИАЛЬНО. Гамшик объявил о завершении карьеры

35-летний бывший капитан итальянского «Наполи» и национальной сборной Словакии Марек Гамшик объявил о завершении карьеры.

«Это были невероятные 19 лет профессиональной карьеры. Более 700 матчей на клубном уровне, около 140 встреч за сборную Словакии. Много-много забитых голов.

Будучи маленьким мальчиком, я только мечтал, что когда-то у меня будет успешная футбольная карьера на самом высоком уровне. Футбол был моей любовью, страстью и работой, которой я всегда отдавал все. Я благодарю все клубы, в которых работал.

Особое спасибо моей семье и ближайшим друзьям, которые были частью этого и всегда были рядом со мной и поддерживали меня.

И, конечно, большое спасибо моим болельщикам, которые ободряли и любили меня. Я всегда это очень ценил, вы заслуживаете мое большое уважение. Спасибо за все», - написал Гамшик в Instagram.

Гамшик выступал за «Наполи» в 2007-2019 годах. В 520 матчах за клуб он забил 121 гол. В составе сборной Словакии Марек провел 136 матчей и забил 26 голов.

Последние два сезона Гамшик провел в «Трабзонспоре», с которым выиграл Кубок Турции и Суперкубок страны.