ВИДЕО. Милан представил новую домашнюю форму
В следующем сезоне «россонери» продолжат играть в традиционных цветах
Итальянский «Милан» презентовал новый домашний комплект формы на сезон-2023/24.
Форма от компании Puma выполнена в красно-черных цветах клуба, но с новыми элементами.
Новая форма призвана сблизить команду, город и болельщиков. Новые полосы на футболке создают повторяющуюся букву «М».
В обновленном комплекте «россонери» сыграют уже 4 июня – в заключительном туре Серии А против «Вероны».
Sempre ℳ, sempre ℳilan ❤🖤— AC Milan (@acmilan) June 1, 2023
Introducing the 2023/24 #ACMilan x @pumafootball Home Kit
#MilanXMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KHmAhhE5Ev
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