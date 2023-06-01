ВИДЕО. Милан представил новую домашнюю форму

Итальянский «Милан» презентовал новый домашний комплект формы на сезон-2023/24.

Форма от компании Puma выполнена в красно-черных цветах клуба, но с новыми элементами.

Новая форма призвана сблизить команду, город и болельщиков. Новые полосы на футболке создают повторяющуюся букву «М».

В обновленном комплекте «россонери» сыграют уже 4 июня – в заключительном туре Серии А против «Вероны».