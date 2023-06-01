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01 июня 2023, 10:59 | Обновлено 01 июня 2023, 11:08
192
0

Вице-президент Омонии: «Безус выходит на все матчи со страстью»

Димитрис Грегори рассказал о будущем украинского хавбека

01 июня 2023, 10:59 | Обновлено 01 июня 2023, 11:08
192
0
Вице-президент Омонии: «Безус выходит на все матчи со страстью»
ФК Омония. Роман Безус

Вице-президент кипрской «Омонии» Димитрис Грегори сообщил, что клуб доволен игрой 32-летнего украинского полузащитника Романа Безуса и намерен продолжать с ним сотрудничество.

«У Безуса есть еще один год контракта с «Омонией». Вы видели, как в матче с АЕЛом он появился на поле и повел команду за собой. Он очень чувствительный человек и связан с Украиной, помогает чем может. Роман на все матчи выходит со страстью», - сказал Грегори.

В прошедшем сезоне Безус провел 35 поединков во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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Источник: Беседин вернется в Динамо
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Димитрис Грегори Омония Роман Безус Кубок Кипра по футболу
Источник 24sports.com.cy
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