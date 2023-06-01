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01 июня 2023, 10:50 |
1501
2

Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки

Абсолютно ненужная потасовка в конце поединка, которая стоила жизни юного футболиста

01 июня 2023, 10:50 |
1501
2
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Twitter

Во Франкфурте проходил молодежный турнир, в котором участвовали «Берлин» и французский Метц. Встреча между командами закончилась потасовкой.

В результате инцидента погиб юный футболист немецкого клуба Поул, который получил несовместимые с жизнью травмы. 15-летнего игрока несколько раз ударили в спину, а затем по голове.

Нападающим, а вскоре и убийцей, был представитель французской команды. Серьезные последствия привели к смерти головного мозга. Врачи уже не смогли помочь парню.

Игрока «Метца» задержала немецкая полиция. Его подозревают в нанесении опасных телесных повреждений, повлекших смерть. Французский клуб полностью сотрудничает со следствием и предоставляет доступ к команде.

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Источник Bild
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Выталкиватель парашутистов
Ужас... Лет двадцать бы свидетелем драки между юношескими командами тоже на международном турнире, но дрались игроки украинских команд. Помню, как вратарь пробежав половину поля в прыжке, приемом карате в голову, вырубил одного из игроков. Потом я узнал, что парень был около двух недель в коме, еле спасли... И такие вещи среди юношей происходят повсеместно на разных турнирах....
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-2
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