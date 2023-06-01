Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки

Во Франкфурте проходил молодежный турнир, в котором участвовали «Берлин» и французский Метц. Встреча между командами закончилась потасовкой.

В результате инцидента погиб юный футболист немецкого клуба Поул, который получил несовместимые с жизнью травмы. 15-летнего игрока несколько раз ударили в спину, а затем по голове.

Нападающим, а вскоре и убийцей, был представитель французской команды. Серьезные последствия привели к смерти головного мозга. Врачи уже не смогли помочь парню.

Игрока «Метца» задержала немецкая полиция. Его подозревают в нанесении опасных телесных повреждений, повлекших смерть. Французский клуб полностью сотрудничает со следствием и предоставляет доступ к команде.