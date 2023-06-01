ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг продлил контракт с экс-тренером Шахтера

Лиссабонский «Спортинг» объявил о пролонгации сотрудничества с 38-летним специалистом Филипе Селиккаей.

Селиккая с лета 2020 года занимает пост наставника «Спортинга В», а также помогает развиваться молодым талантам из «Спортинга» U-19.

Новый договор между тренером и клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Селиккая входил в тренерский штаб Луиша Каштру, с которым вместе работал в «Шавеше», «Витории Гимарайнш» и «Шахтере».