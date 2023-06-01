Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг продлил контракт с экс-тренером Шахтера
Португалия
01 июня 2023, 09:40 | Обновлено 01 июня 2023, 09:42
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг продлил контракт с экс-тренером Шахтера

Филипе Селиккая работает в Лиссабоне с лета 2020 года

01 июня 2023, 09:40 | Обновлено 01 июня 2023, 09:42
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг продлил контракт с экс-тренером Шахтера
sporting.pt

Лиссабонский «Спортинг» объявил о пролонгации сотрудничества с 38-летним специалистом Филипе Селиккаей.

Селиккая с лета 2020 года занимает пост наставника «Спортинга В», а также помогает развиваться молодым талантам из «Спортинга» U-19.

Новый договор между тренером и клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Селиккая входил в тренерский штаб Луиша Каштру, с которым вместе работал в «Шавеше», «Витории Гимарайнш» и «Шахтере».

По теме:
Защитника Шахтера предложили Спортингу
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
Палкин рассказал, почему Шахтер проиграл судебный процесс против ФИФА
Филипе Селиккая Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон U-19 продление контракта Шахтер Донецк Луиш Каштру
Источник ФК Спортинг Лиссабон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Футбол | 01 июня 2023, 01:05 25
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы
Матч нервов и пауз. Севилья обыграла Рому в финале Лиги Европы

Все решила серия пенальти

Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Теннис | 31 мая 2023, 13:56 40
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос

Элина проиграла первую партию, но смогла переломить ход встречи против Сторм Хантер

ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
Футбол | 01.06.2023, 09:46
ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
ВИДЕО. Серебро не принимается Особенным. Как Моуриньо отдал медаль ЛЕ фану
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Теннис | 31.05.2023, 14:50
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям
Футбол | 01.06.2023, 02:51
Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям
Для него нет вторых мест. Моуриньо выбросил серебряную медаль зрителям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 8
Теннис
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
31.05.2023, 06:00 48
Футбол
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 16
Футбол
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
Гаэль Монфис снялся с Ролан Гаррос, названа причина такого решения
01.06.2023, 00:49 1
Теннис
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности