Португалия01 июня 2023, 09:40 | Обновлено 01 июня 2023, 09:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг продлил контракт с экс-тренером Шахтера
Филипе Селиккая работает в Лиссабоне с лета 2020 года
01 июня 2023, 09:40 | Обновлено 01 июня 2023, 09:42
281
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Лиссабонский «Спортинг» объявил о пролонгации сотрудничества с 38-летним специалистом Филипе Селиккаей.
Селиккая с лета 2020 года занимает пост наставника «Спортинга В», а также помогает развиваться молодым талантам из «Спортинга» U-19.
Новый договор между тренером и клубом рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, ранее Селиккая входил в тренерский штаб Луиша Каштру, с которым вместе работал в «Шавеше», «Витории Гимарайнш» и «Шахтере».
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