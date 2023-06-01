ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии

36-летний португальский защитник португальского клуба «Пасуш де Феррейра» Виторину Антунеш официально продлил контракт с командой.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Интересно, что несмотря на вылет клуба их элитного дивизиона Португалии (17-е место из 18 по итогам сезона), португалец все равно подписал новый договор с «Пасуш де Феррейра».

В кампании 2022/23 Виторину Антунеш провел 31 матч, в которых отличился 1 голом и 2 асситами.

Португалец известен украинским болельщикам своими выступления за киевское «Динамо» с 2015 по 2018 год.