ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
Виторину Антунеш останется в «Пасуш де Феррейра», несмотря на вылет команды из элиты
36-летний португальский защитник португальского клуба «Пасуш де Феррейра» Виторину Антунеш официально продлил контракт с командой.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.
Интересно, что несмотря на вылет клуба их элитного дивизиона Португалии (17-е место из 18 по итогам сезона), португалец все равно подписал новый договор с «Пасуш де Феррейра».
В кампании 2022/23 Виторину Антунеш провел 31 матч, в которых отличился 1 голом и 2 асситами.
Португалец известен украинским болельщикам своими выступления за киевское «Динамо» с 2015 по 2018 год.
O @vitorinoantun3s tem uma mensagem para vocês.#DefendeOAmarelo pic.twitter.com/J2WIN9EIoW— FC Paços de Ferreira (@fcpf) May 30, 2023
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