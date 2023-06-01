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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
Португалия
01 июня 2023, 09:35 |
509
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии

Виторину Антунеш останется в «Пасуш де Феррейра», несмотря на вылет команды из элиты

01 июня 2023, 09:35 |
509
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продлил контракт с клубом из Португалии
ФК Пасуш де Феррейра

36-летний португальский защитник португальского клуба «Пасуш де Феррейра» Виторину Антунеш официально продлил контракт с командой.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Интересно, что несмотря на вылет клуба их элитного дивизиона Португалии (17-е место из 18 по итогам сезона), португалец все равно подписал новый договор с «Пасуш де Феррейра».

В кампании 2022/23 Виторину Антунеш провел 31 матч, в которых отличился 1 голом и 2 асситами.

Португалец известен украинским болельщикам своими выступления за киевское «Динамо» с 2015 по 2018 год.

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Виторину Антунеш Пасуш де Феррейра продление контракта Динамо Киев трансферы
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