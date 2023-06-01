Утрехт – Спарта. Прогноз на матч за право сыграть в ЛК от Нидерландов

1 июня на «Галгенвард» пройдет первый матч 1/2 финала плей-офф за право сыграть в Лиге конференций от Нидерландов, в котором «Утрехт» встретится со «Спартой» (Роттердам). Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Утрехт

Клуб считается середняком голландского футбола. Только периодически получается выстрелить, как правило, в кубке, что выигрывался трижды, в том числе в 2003-м и 2004-м. Кроме того, Utreg в последние годы показывает неплохие, как для себя, результаты в Эредивизии. Что в прошлом сезоне, что сейчас регулярка в чемпионате заканчивалась 7-м местом, и борьбой за шанс вернуться в еврокубки. Той весной в упорной борьбе уступили Витессу из-за гола в экстра-тайме. На этот раз снова получилось повторить, причем досрочно. Что не помешало закончить регулярку победой над Эмменом, выиграв у него с ярким счетом 3:2.

Спарта (Роттердам)

Команда имеет немало достижений - она неоднократно была и чемпионом Голландии, и брала кубок страны. Вот только в последний раз титулы оформлялись пол века назад, в 50-е - 60-е годы ХХ столетия. Сейчас в городе явно сильнее другой клуб, Фейеноорд. Kasteelheren же уже неплохим результатом считают, когда получается просто не вылететь - в элите получается держаться с 2019-го года. Был риск очередного понижения год назад, но тогда и 35 очков хватило для того, чтобы опередить Хераклес на 1 балл и занять спасительное 14-е место. В этом плане сейчас подопечные Мориса Стейна смогли заметно прибавить, запрыгнув на 6-е место. Но при этом у них хватило настроя на то, чтобы 28-го мая разгромить Гронинген - тому на выезде наколотили 5 безответных мячей.

Статистика личных встреч

В последний раз Спарта выигрывала аж в 2008-м году. В нынешнем чемпионате Утрехт победил в обоих поединках, еще и забивая по 3 мяча в ворота соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка Утрехт, что играет дома. Но, с учетом статистики противников, рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,73).