СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

В четверг, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Штутгарт – Гамбург

1.70 – 4.14 – 4.58

ТЕННИС

12:00 Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина – Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович

1.45 – 2.65

14:45 Ига Свентек – Клэр Лю

1.01 – 9.70

17:30 Лорен Дэвис – Леся Цуренко

2.64 – 1.49

13:30 Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева

1.21 – 4.40