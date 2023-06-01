Германия01 июня 2023, 02:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня
Важные события во всех видах спорта
01 июня 2023, 02:18 |
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В четверг, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Штутгарт – Гамбург
ТЕННИС
12:00 Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина – Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович
14:45 Ига Свентек – Клэр Лю
17:30 Лорен Дэвис – Леся Цуренко
13:30 Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева
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