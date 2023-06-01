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Германия
01 июня 2023, 02:18 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня

Важные события во всех видах спорта

01 июня 2023, 02:18 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Штутгарт – Гамбург

Favbet 1.70 – 4.14 – 4.58

ТЕННИС

12:00 Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина – Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович

Favbet 1.45 – 2.65

14:45 Ига Свентек – Клэр Лю

Favbet 1.01 – 9.70

17:30 Лорен Дэвис – Леся Цуренко

Favbet 2.64 – 1.49

13:30 Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева

Favbet 1.21 – 4.40

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Источник Sport.ua
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