Элина СВИТОЛИНА: «Ужасно, что люди в Украине привыкли к войне. Ощущаю гнев»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, как ее друзья и знакомые, оставшись в Украине, уже привыкли к ужасам войны с россией.

– Конечно, я много разговариваю со своими друзьями, со своей семьей в Украине, и это ужасно, но они уже привыкли к этому. Они привыкли к сигналам тревоги. Они привыкли к тому, что как только они что-нибудь слышат, они идут в бомбоубежища. Бессонные ночи. Знаете, это ужасная вещь, но они говорят мне, что теперь это часть их жизни, что очень, очень грустно. Кроме того, для детей... есть много видео... сегодня была девочка, где они просто бегут в бомбоубежище через дорогу, потому что в полдень несколько ракет пролетело над Киевом.

Последние месяцы были очень тяжелыми и во всей Украине. Ракеты были по всей Украине. Да, последние месяцы для украинцев были действительно очень, очень тяжелыми.

– Испытываете ли вы чувство гнева или иногда это кажется, скажем, ночным кошмаром?

– В разные дни по-разному. Конечно, я ощущаю гнев. Я чувствую уныние. Я чувствую боли в сердце, когда вижу все это. У меня есть несколько Telegram-каналов, где я слежу за новостями моего родного города Одессы, всей Украины, и они публикуют новости о том, что происходит, когда объявлена тревога, или где упали ракеты, знаете, сколько ракет было сбито нашей украинской армией, ПВО.

В такие моменты я испытываю смесь разных чувств, но это плохие чувства. Вы знаете, это гнев, это печаль, просто тягостное чувство. Это как тяжесть, которую я испытываю каждый день, и все украинцы испытывают. От этого никуда не деться, и вот уже полтора года у нас это в своей жизни.