Лига Европы31 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 июня 2023, 00:05
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Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Испанская команда отыгралась на 55-й минуте финала Лиги Европы
31 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 июня 2023, 00:05
822
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31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».
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«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте
ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)
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