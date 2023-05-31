Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».

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«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте

ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)