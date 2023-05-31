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Лига Европы
31 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 июня 2023, 00:05
822
0

Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини

Испанская команда отыгралась на 55-й минуте финала Лиги Европы

31 мая 2023, 23:23 | Обновлено 01 июня 2023, 00:05
822
0
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».

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«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте

ГОЛ! 1:1. Джанлука Манчини, 55 мин (автогол)

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Рома Рим Севилья Лига Европы видео голов и обзор Севилья - Рома Джанлука Манчини автогол
Источник Sport.ua
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