ВИДЕО. Дибала открыл счет для Ромы в финальном матче ЛЕ с Севильей

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча

ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин