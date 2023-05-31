Лига Европы31 мая 2023, 22:41 | Обновлено 31 мая 2023, 23:22
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ВИДЕО. Дибала открыл счет для Ромы в финальном матче ЛЕ с Севильей
Римская команда вышла вперед на 35-й минуте финала Лиги Европы
31 мая 2023, 22:41 | Обновлено 31 мая 2023, 23:22
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31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» проходит матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встречается с «Ромой».
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Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча
ГОЛ! 0:1. Пауло Дибала, 35 мин
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