Экс-игрок Арсенала: «Команда упустила свой лучший шанс выиграть АПЛ»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас, проведший за команду 101 матч (2006-2010) считает, что лондонская команда упустила свой шанс взять титул АПЛ и в ближайшее время такой возможности уже не будет.

«Я не думаю, что «Арсенал» в новом сезоне выиграет титул АПЛ. В этом сезоне был их лучший шанс, чтобы наконец выиграть чемпионат. Они были близки, но сделали много ошибок и упустили возможность».

«Возможно, не хватило психологии. Мало игроков, которые раньше были чемпионами. Ничья с «Ливерпулем», с «Вест Хэмом», с «Саутгемптоном»... Тебе нужны чемпионы, чтобы в таких матчах брать победы», — считает Галлас.

Лондонцы лидировали большую часть сезона, но чемпионом стал «Манчестер Сити».