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  4. Экс-игрок Арсенала: «Команда упустила свой лучший шанс выиграть АПЛ»
Англия
31 мая 2023, 22:28 |
640
1

Экс-игрок Арсенала: «Команда упустила свой лучший шанс выиграть АПЛ»

Вильям Галлас сомневается в шансах лондонцев

31 мая 2023, 22:28 |
640
1
Экс-игрок Арсенала: «Команда упустила свой лучший шанс выиграть АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас, проведший за команду 101 матч (2006-2010) считает, что лондонская команда упустила свой шанс взять титул АПЛ и в ближайшее время такой возможности уже не будет.

«Я не думаю, что «Арсенал» в новом сезоне выиграет титул АПЛ. В этом сезоне был их лучший шанс, чтобы наконец выиграть чемпионат. Они были близки, но сделали много ошибок и упустили возможность».

«Возможно, не хватило психологии. Мало игроков, которые раньше были чемпионами. Ничья с «Ливерпулем», с «Вест Хэмом», с «Саутгемптоном»... Тебе нужны чемпионы, чтобы в таких матчах брать победы», — считает Галлас.

Лондонцы лидировали большую часть сезона, но чемпионом стал «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон Вильям Галлас Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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vazazh
Согласен. Тут психологический момент - не созрели для чемпионства. Просра...такой перевес, это сродни тому, что сотворила Боруссия Д. - тотже вариант - психология. Шансы Канониров в следующем сезоне - думаю - первая 5, но не чемпионы, а вот через сезон - да.
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