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Англия
31 мая 2023, 21:47 | Обновлено 31 мая 2023, 21:48
525
0

В рамках чистки состава. Челси разрешил хавбеку вести переговоры с Ман Сити

Ковачич новому тренеру не нужен

31 мая 2023, 21:47 | Обновлено 31 мая 2023, 21:48
525
0
В рамках чистки состава. Челси разрешил хавбеку вести переговоры с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Челси» разрешил хавбеку Матео Ковачичу вести переговоры с «Манчестер Сити» об условиях личного контракта.

Контракт игрока завершается через год, а новому тренеру Синих Маурисио Почеттино Ковачич не нужен, поэтому в рамках чистки команды клуб готов продать центрального полузащитника, пусть даже в состав потенциального конкурента в АПЛ.

За 5 лет в «Челси» Матео провел 221 матч, а в нынешнем сезоне отыграл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Матео Ковачич Челси Манчестер Сити
Источник The Athletic
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