В рамках чистки состава. Челси разрешил хавбеку вести переговоры с Ман Сити
Ковачич новому тренеру не нужен
По информации британских СМИ, «Челси» разрешил хавбеку Матео Ковачичу вести переговоры с «Манчестер Сити» об условиях личного контракта.
Контракт игрока завершается через год, а новому тренеру Синих Маурисио Почеттино Ковачич не нужен, поэтому в рамках чистки команды клуб готов продать центрального полузащитника, пусть даже в состав потенциального конкурента в АПЛ.
За 5 лет в «Челси» Матео провел 221 матч, а в нынешнем сезоне отыграл 37 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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