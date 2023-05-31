Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина СВИТОЛИНА: «Было очень тяжело, соперница повсюду виннеры забивала»
Ролан Гаррос
31 мая 2023, 21:30 |
822
0

Элина СВИТОЛИНА: «Было очень тяжело, соперница повсюду виннеры забивала»

Украинка оценила свою игру

31 мая 2023, 21:30 |
822
0
Элина СВИТОЛИНА: «Было очень тяжело, соперница повсюду виннеры забивала»
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженной борьбе выиграла в трех сетах у Сторм Хантер.

– Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм, она вышла на корт и со старта просто забивала повсюду виннеры. Она очень хорошо играла. Я думаю, и я играла не столь уж плохо, но она была лучшим игроком на корте в первой партии. Мне нужно было заново собраться и попытаться показать свою лучшую игру. Дальше уже было гораздо лучше, второй и третий сеты – это уже был хороший матч от меня.

Насколько это особый момент, играть сейчас на Ролан Гаррос? Это очень особенный шанс. Это уже невероятно, что я играю здесь и что я успешно прошла два раунда. Еще в январе я даже и подумать не могла, что буду на таком этапе, в такой форме и буду хорошо играть против хороших игроков. Очень особенное время для меня. Большое спасибо за поддержку, она действительно меня ободряет быть лучше.

По теме:
ВИДЕО. Сумасшедший дабл-твинер в исполнении Алькараса и его соперника
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Алькарас спутал карты Таро и вышел в третий раунд Ролан Гаррос
Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023 Сторм Хантер (Сандерс)
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Футбол | 30 мая 2023, 22:15 0
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера

Дугласа Косту обвиняют в неуплате алиментов

Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Теннис | 31 мая 2023, 17:05 8
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023

Элина встретится с Анной Блинковой в 1/16 финала французского мейджора

Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Футбол | 31.05.2023, 06:00
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Теннис | 31.05.2023, 14:32
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Теннис | 30.05.2023, 22:49
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 8
Теннис
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 32
Футбол
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
31.05.2023, 09:52 16
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности