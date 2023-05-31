Элина СВИТОЛИНА: «Было очень тяжело, соперница повсюду виннеры забивала»

Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженной борьбе выиграла в трех сетах у Сторм Хантер.

– Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм, она вышла на корт и со старта просто забивала повсюду виннеры. Она очень хорошо играла. Я думаю, и я играла не столь уж плохо, но она была лучшим игроком на корте в первой партии. Мне нужно было заново собраться и попытаться показать свою лучшую игру. Дальше уже было гораздо лучше, второй и третий сеты – это уже был хороший матч от меня.

Насколько это особый момент, играть сейчас на Ролан Гаррос? Это очень особенный шанс. Это уже невероятно, что я играю здесь и что я успешно прошла два раунда. Еще в январе я даже и подумать не могла, что буду на таком этапе, в такой форме и буду хорошо играть против хороших игроков. Очень особенное время для меня. Большое спасибо за поддержку, она действительно меня ободряет быть лучше.