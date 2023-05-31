Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо
Греция
31 мая 2023, 21:14 |
1756
0

Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо

Димитрис Курбелис провел в стане «зеленых» шесть с половиной лет

31 мая 2023, 21:14 |
1756
0
Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо
pao.gr

Серебряный призер чемпионата Греции сезона-2022/23 «Панатинаикос» официально объявил о завершении сотрудничества с 29-летним опорным полузащитником Димитрисом Курбелисом.

Курбелис был капитаном «Панатинаикоса» и выступал за эту команду с января 2017 года.

В текущем сезоне Курбелис провел 36 матчей за «зеленых» во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста).

Ранее подписать Курбелиса в «Динамо» боссов киевского клуба, по слухам, просил румынский специалист Мирча Луческу. За своего хавбека греки запрашивали порядка 3 миллионов евро, но до сделки дело так и не дошло.

По теме:
Влахович нарасхват. Три гранда начали гонку за подписание форварда Юве
Источник: Металлист начал чистку состава, в Первой лиге сыграет молодежь
Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина
Димитрис Курбелис Панатинаикос трансферы Динамо Киев Мирча Луческу
Источник ФК Панатинаикос
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Футбол | 31 мая 2023, 09:28 15
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе

Спустя шесть лет украинский вингер может снова надеть футболку украинского клуба

Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Теннис | 31 мая 2023, 17:05 7
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023

Элина встретится с Анной Блинковой в 1/16 финала французского мейджора

Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Теннис | 31.05.2023, 01:45
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Футбол | 31.05.2023, 09:52
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Футбол | 31.05.2023, 17:04
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Езерский войдет в тренерский штаб Маркевича в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 40
Теннис
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 27
Футбол
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 8
Теннис
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
30.05.2023, 19:10 17
Война
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности