Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо

Серебряный призер чемпионата Греции сезона-2022/23 «Панатинаикос» официально объявил о завершении сотрудничества с 29-летним опорным полузащитником Димитрисом Курбелисом.

Курбелис был капитаном «Панатинаикоса» и выступал за эту команду с января 2017 года.

В текущем сезоне Курбелис провел 36 матчей за «зеленых» во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста).

Ранее подписать Курбелиса в «Динамо» боссов киевского клуба, по слухам, просил румынский специалист Мирча Луческу. За своего хавбека греки запрашивали порядка 3 миллионов евро, но до сделки дело так и не дошло.