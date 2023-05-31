Панатинаикос объявил об уходе капитана. Луческу хотел видеть его в Динамо
Димитрис Курбелис провел в стане «зеленых» шесть с половиной лет
Серебряный призер чемпионата Греции сезона-2022/23 «Панатинаикос» официально объявил о завершении сотрудничества с 29-летним опорным полузащитником Димитрисом Курбелисом.
Курбелис был капитаном «Панатинаикоса» и выступал за эту команду с января 2017 года.
В текущем сезоне Курбелис провел 36 матчей за «зеленых» во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста).
Ранее подписать Курбелиса в «Динамо» боссов киевского клуба, по слухам, просил румынский специалист Мирча Луческу. За своего хавбека греки запрашивали порядка 3 миллионов евро, но до сделки дело так и не дошло.
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