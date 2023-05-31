Палкин о стимулировании команд: «УЕФА против, но в Европе такое случается»
Нормы УЕФА это запрещают
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что важно, чтобы клубы не сдавали матчи за деньги, а стимулирование на победу происходит во многих чемпионатах.
«УЕФА против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та выиграла у прямого конкурента. Это официальная позиция УЕФА. Но в жизни вариантов много может быть. В Европе тоже такое есть».
«Главное, чтобы не было наоборот - чтобы не платили за сдачу матчей», — сказал Палкин в интервью проекту Гончарова.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» стимулировал соперников «Днепра-1» в конце нынешнего сезона УПЛ.
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