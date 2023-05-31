Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин о стимулировании команд: «УЕФА против, но в Европе такое случается»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 19:11 |
739
5

Палкин о стимулировании команд: «УЕФА против, но в Европе такое случается»

Нормы УЕФА это запрещают

31 мая 2023, 19:11 |
739
5
Палкин о стимулировании команд: «УЕФА против, но в Европе такое случается»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что важно, чтобы клубы не сдавали матчи за деньги, а стимулирование на победу происходит во многих чемпионатах.

«УЕФА против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та выиграла у прямого конкурента. Это официальная позиция УЕФА. Но в жизни вариантов много может быть. В Европе тоже такое есть».

«Главное, чтобы не было наоборот - чтобы не платили за сдачу матчей», — сказал Палкин в интервью проекту Гончарова.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» стимулировал соперников «Днепра-1» в конце нынешнего сезона УПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Скандал на Закарпатье. Отец юного футболиста ударил соперника сына
Андрей ЯКОВЛЕВ: «Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам»
Йожеф САБО: «Боюсь, что фурора Шахтер в Лиге чемпионов не произведет»
Шахтер Донецк Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31 мая 2023, 10:12 27
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Теннис | 31 мая 2023, 14:32 5
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023
Надежда Киченок завершила выступления на Ролан Гаррос 2023

Украинка и Анна-Лена Фридзам уступили Ингрид Нил и У Фансень

ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
Футбол | 31.05.2023, 05:30
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Теннис | 31.05.2023, 01:45
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера
Футбол | 31.05.2023, 17:46
В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера
В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Норм. С завтрашнего дня мы все будем стимулировать клуб Рината Леонидовича платя 2.8 за кВТ.
Спасибо вам о Великий меценат.
Ответить
+2
Борис Велев
Шахтер  единственный  клуб, который  еще может  хоть  как то , но конкурировать  в  Европе...Но  если  сменить  директорат  команды, от  этого  выиграют все...Уж  слишком   много  на  себя   берет  Палкин...Деньги   он считать  умеет, а вот  в   людях  и футболе  совсем  не  разбирается,
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
well
ахахаахаххахаахахаахахаха
Ответить
0
20052011
Палкин-шмалкин, дай Бог, что бы военные пришли к власти и продали рыжему кровососу страны, все, что он скупил за бесценок. Вот тогда бы посмотрели на ваши стимулирования.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 38
Теннис
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 31
Теннис
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
31.05.2023, 06:00 45
Футбол
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
31.05.2023, 09:52 16
Футбол
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
31.05.2023, 14:50
Теннис
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности