Палкин о стимулировании команд: «УЕФА против, но в Европе такое случается»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что важно, чтобы клубы не сдавали матчи за деньги, а стимулирование на победу происходит во многих чемпионатах.

«УЕФА против того, чтобы одна команда стимулировала другую, чтобы та выиграла у прямого конкурента. Это официальная позиция УЕФА. Но в жизни вариантов много может быть. В Европе тоже такое есть».

«Главное, чтобы не было наоборот - чтобы не платили за сдачу матчей», — сказал Палкин в интервью проекту Гончарова.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» стимулировал соперников «Днепра-1» в конце нынешнего сезона УПЛ.