Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
В четверг на корты Парижа выйдут 4 украинки
1 июня продолжатся поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде и парном разряде.
В четверг на корты Парижа выйдут пять украинок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Второй раунд одиночного разряда
Корт №7. 4-й запуск (17:30*)
Лорен Дэвис (№52 WTA) – Леся Цуренко (№66 WTA)
Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда
Корт №5. 2-й запуск (13:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева
Корт №10. 1-й запуск (12:00*)
Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина – Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович
Корт №10. 3-й запуск (15:00*)
Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – Людмила Киченок / Алена Остапенко
Ролан Гаррос. Первый раунд смешанного парного разряда
Корт №11. 4-й запуск (16:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Вера Звонарева / Андрес Мольтени
*ориентировочное время начала матчей
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