Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня

1 июня продолжатся поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде и парном разряде.

В четверг на корты Парижа выйдут пять украинок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй раунд одиночного разряда

Корт №7. 4-й запуск (17:30*)

Лорен Дэвис (№52 WTA) – Леся Цуренко (№66 WTA)

Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда

Корт №5. 2-й запуск (13:30*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева

Корт №10. 1-й запуск (12:00*)

Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина – Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович

Корт №10. 3-й запуск (15:00*)

Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – Людмила Киченок / Алена Остапенко

Ролан Гаррос. Первый раунд смешанного парного разряда

Корт №11. 4-й запуск (16:00*)

Марта Костюк / Марсело Аревало – Вера Звонарева / Андрес Мольтени

*ориентировочное время начала матчей

РАСПИСАНИЕ ДНЯ