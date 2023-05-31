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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 18:45 |
1283
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня

В четверг на корты Парижа выйдут 4 украинки

31 мая 2023, 18:45 |
1283
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

1 июня продолжатся поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде и парном разряде.

В четверг на корты Парижа выйдут пять украинок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй раунд одиночного разряда

Корт №7. 4-й запуск (17:30*)
Лорен Дэвис (№52 WTA) – Леся Цуренко (№66 WTA)

Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда

Корт №5. 2-й запуск (13:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева

Корт №10. 1-й запуск (12:00*)
Ирина-Камелия Бегу / Ангелина Калинина Ингрид Гамарра Мартинс / Ирина Шиманович

Корт №10. 3-й запуск (15:00*)
Эльза Жакемо / Леолия Жанжан – Людмила Киченок / Алена Остапенко

Ролан Гаррос. Первый раунд смешанного парного разряда

Корт №11. 4-й запуск (16:00*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Вера Звонарева / Андрес Мольтени

*ориентировочное время начала матчей

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Вера Звонарева расписание Ролан Гаррос 2023 Лорен Дэвис Леся Цуренко Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Анна Блинкова Варвара Грачева Ирина-Камелия Бегу Ангелина Калинина Ирина Шиманович Эльза Жакемо Леолия Жанжан Людмила Киченок Алена Остапенко Марсело Аревало
Источник Sport.ua
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