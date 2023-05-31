Мбаппе и Гризман в составе. Заявка сборной Франции на июньские матчи

16 и 19 июня сборная Франции проведет два матча отбора на Евро-2024 – против Гибралтара и Греции соответственно. Главный тренер сборной Франции определился со списком игроком, которые будут вызваны на эти матчи.

Вратари: Альфонс Ареола(«Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Аксель Дисаси («Монако»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба – «Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Адриен Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Рандал Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).