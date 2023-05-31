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31 мая 2023, 16:13 |
1881
2

ВИДЕО. Скандал на Закарпатье. Отец юного футболиста ударил соперника сына

Игрок упал на землю, а мужчина, в качестве извинений, отправил 10 тысяч гривен на ВСУ

31 мая 2023, 16:13 |
1881
2
ВИДЕО. Скандал на Закарпатье. Отец юного футболиста ударил соперника сына
YouTube

28 марта состоялся матч между юношескими командами «ДЮСШ Виноградов» – ФК «Свалява» на Закарпатье.

В одном из эпизодов между юными футболистами завязался конфликт. К драке игроков присоединился мужчина, который выбежал на поле и ударил одного из парней.

Позже оказалось, что это сделал отец игрока «Виноградова» Максима Александр Рева. Он решил вступиться за сына, применив силу по отношению к его сопернику и другому участнику конфликта Давиду Имре из «Свалявы». Давид упал на землю от удара, но затем поднялся и сейчас с игроком все в порядке.

После инцидента Рева извинился перед 13-летним пострадавшим и его родителями. По его словам, он был на эмоциях. Затем, в качествек извинений, Александр отправил на нужды ВСУ 10 тысяч гривен.

Закарпатская ассоциация футбола запретила мужчине вход на спортивные соревнования сроком на 3 года, а также обратилась в правоохранительные органы.

ДЮСШ «Виноградов» оштрафован на 30 тысяч гривен, а «Свалява» – на 20 тысяч. Игроки Максим Рева и Давид Имре дисквалифицированы на 5 матчей. Причина – обоюдная драка, после которой и Александр Рева и выбежал на поле.

ВИДЕО. Скандал на Закарпатье. Отец юного футболиста ударил соперника сына

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Источник YouTube
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Dfs2262ar
Пєтушара грьобаний!
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BekXan
Батько поїде ліс валити.
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