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  4. Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии, уступив аргентинцу
ATP
31 мая 2023, 15:18 |
46
0

Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии, уступив аргентинцу

Виталий в трех сетах проиграл Франсиско Комесане

31 мая 2023, 15:18 |
46
0
Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии, уступив аргентинцу
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 275) завершил выступления на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).

В 1/8 финала соревнований украинец в трех партиях проиграл Франсиско Комесане (АТР 241) из Аргентины за 2 час и 5 минут.

АТР челленджер Виченца. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) [Q] – Франсиско Комесана (Аргентина) – 3:6, 6:2, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Виталий стартовал на этом челленджере с квалификации, выиграв 3 матча подряд.

В четвертьфинале соревнований в Виченце Комесана сыграет с победителем встречи Андреа Колларини – Матеус Пусинелли де Алмейда.

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Виталий Сачко ATP Виченца
Источник Sport.ua
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