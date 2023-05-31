Сачко не смог выйти в четвертьфинал турнира в Италии, уступив аргентинцу
Виталий в трех сетах проиграл Франсиско Комесане
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 275) завершил выступления на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).
В 1/8 финала соревнований украинец в трех партиях проиграл Франсиско Комесане (АТР 241) из Аргентины за 2 час и 5 минут.
АТР челленджер Виченца. Грунт. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) [Q] – Франсиско Комесана (Аргентина) – 3:6, 6:2, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
Виталий стартовал на этом челленджере с квалификации, выиграв 3 матча подряд.
В четвертьфинале соревнований в Виченце Комесана сыграет с победителем встречи Андреа Колларини – Матеус Пусинелли де Алмейда.
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