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  4. Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 12:36 |
251
0

Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо

Генеральный директор «Шахтера» был очень недоволен, но позже это перестало быть проблемой

31 мая 2023, 12:36 |
251
0
Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин и Мирча Луческу

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как воспринял то, что Мирча Луческу возглавил «Динамо».

«Я плохо это воспринял, потому что мы были бок о бок 12 лет. Мы очень серьезно срослись и были как семья. В Европе тяжело найти такой пример, что тренер 12 лет возглавляет один клуб, а потом уходит к главному конкуренту. Мы были как Инь и Янь, переживали очень много побед, были и поражения. А потом это все перевернулось.

Но сегодня это ушло на задний план и если бы мы встретились, то думаю, любезно поговорили. Во-первых, время уже прошло и все остыли. После начала войны взгляды на многие вещи поменялись», – сказал Палкин.

Отметим, что Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 годы. «Динамо» румынский специалист возглавил летом 2020-го.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Динамо Киев Мирча Луческу
Источник YouTube
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