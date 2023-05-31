Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как воспринял то, что Мирча Луческу возглавил «Динамо».

«Я плохо это воспринял, потому что мы были бок о бок 12 лет. Мы очень серьезно срослись и были как семья. В Европе тяжело найти такой пример, что тренер 12 лет возглавляет один клуб, а потом уходит к главному конкуренту. Мы были как Инь и Янь, переживали очень много побед, были и поражения. А потом это все перевернулось.

Но сегодня это ушло на задний план и если бы мы встретились, то думаю, любезно поговорили. Во-первых, время уже прошло и все остыли. После начала войны взгляды на многие вещи поменялись», – сказал Палкин.

Отметим, что Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 годы. «Динамо» румынский специалист возглавил летом 2020-го.