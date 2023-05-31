Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо
Генеральный директор «Шахтера» был очень недоволен, но позже это перестало быть проблемой
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как воспринял то, что Мирча Луческу возглавил «Динамо».
«Я плохо это воспринял, потому что мы были бок о бок 12 лет. Мы очень серьезно срослись и были как семья. В Европе тяжело найти такой пример, что тренер 12 лет возглавляет один клуб, а потом уходит к главному конкуренту. Мы были как Инь и Янь, переживали очень много побед, были и поражения. А потом это все перевернулось.
Но сегодня это ушло на задний план и если бы мы встретились, то думаю, любезно поговорили. Во-первых, время уже прошло и все остыли. После начала войны взгляды на многие вещи поменялись», – сказал Палкин.
Отметим, что Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 годы. «Динамо» румынский специалист возглавил летом 2020-го.
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