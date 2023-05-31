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Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 11:55 | Обновлено 31 мая 2023, 12:16
173
0

Георгий СУДАКОВ: «Хорошо, что Днепр-1 начал терять очки»

Хавбек «Шахтера» – об очередном чемпионском титуле

31 мая 2023, 11:55 | Обновлено 31 мая 2023, 12:16
173
0
Георгий СУДАКОВ: «Хорошо, что Днепр-1 начал терять очки»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков подвел итоги чемпионского сезона.

– Как ощущения после завоевания чемпионства?
– Быть чемпионами - невероятно. Пожалуй, до конца еще не осознаю, что мы это сделали. Выиграть чемпионат, играя почти все матчи в составе - это не то, что было раньше, когда играли бразильцы, а ты выигрывал на скамейке в шортах. Здесь ты приложил максимум усилий, был частью команды, и пока нет полного осознания.

Но я думаю, мы написали историю во время войны, ведь год назад ты не знал, где будешь и будешь ли вообще играть в футбол, а сейчас стоишь здесь, держишь трофей и примеряешь медаль. Хочу поблагодарить всю команду, начиная с персонала и заканчивая каждым футболистом. Мы это сделали вместе благодаря нашему менталитету, духу команды. Мы приложили максимум усилий для этого чемпионства.

– Какое воспоминание является самым ярким, а какой период выдался самым тяжелым?
– Было много разных моментов. Пожалуй, проход «Ренна» в Лиге Европы был самым важным моментом. А сложнее всего было отставать от «Днепра-1» на 8 баллов, когда после первого круга ты не знал, что делать. Хорошо, что «Днепр-1» начал терять очки, а мы, наоборот, брали свое.

То, что мы - лучшая команда чемпионата, подтверждает тот факт, что мы забили больше всего, меньше всего пропустили, набрали больше всего баллов, победили всех принципиальных соперников и проиграли только 1 матч. Я считаю, что это невероятное достижение и мы доказали, кто является чемпионом и единоличным лидером чемпионата Украины.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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