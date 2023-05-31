Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму ПСЖ
Парижане показали экипировку новой кампании
Французский клуб «ПСЖ» представил домашнюю форму команды на новый сезон 2023/2024 гг.
Примечательно, что в презентации приняли участие нападающие коллектива Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
В релизе к презентации новой игровой формы среди прочего сказано, что «футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность «Пари Сен-Жермен» благодаря эффектному дизайну».
Красные и белые полосы – символы клуба – постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.
Также выделяется трехцветный флаг. Он подчеркивает гордость «Пари Сен-Жермен», самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру», – сказано в заявлении клуба.
🆕🏟️👕— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2023
Découvrez notre nouveau maillot 𝐇𝐨𝐦𝐞 @nikefootball pour la saison 23/24 🟥🟦
Une tunique qui rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française ✨#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/f9Ku9lsdIY
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