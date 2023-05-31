Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму ПСЖ

Французский клуб «ПСЖ» представил домашнюю форму команды на новый сезон 2023/2024 гг.

Примечательно, что в презентации приняли участие нападающие коллектива Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

В релизе к презентации новой игровой формы среди прочего сказано, что «футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность «Пари Сен-Жермен» благодаря эффектному дизайну».

Красные и белые полосы – символы клуба – постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.

Также выделяется трехцветный флаг. Он подчеркивает гордость «Пари Сен-Жермен», самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру», – сказано в заявлении клуба.