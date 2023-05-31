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Франция
31 мая 2023, 11:52 | Обновлено 31 мая 2023, 11:53
537
0

Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму ПСЖ

Парижане показали экипировку новой кампании

31 мая 2023, 11:52 | Обновлено 31 мая 2023, 11:53
537
0
Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму ПСЖ
ПСЖ. Лионель Месси

Французский клуб «ПСЖ» представил домашнюю форму команды на новый сезон 2023/2024 гг.

Примечательно, что в презентации приняли участие нападающие коллектива Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

В релизе к презентации новой игровой формы среди прочего сказано, что «футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность «Пари Сен-Жермен» благодаря эффектному дизайну».

Красные и белые полосы – символы клуба – постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.

Также выделяется трехцветный флаг. Он подчеркивает гордость «Пари Сен-Жермен», самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру», – сказано в заявлении клуба.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 ПСЖ
Источник ФК ПСЖ
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