ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев подколол еще одного известного экс-игрока столичного клуба Виктора Леоненко.

Алиев и Леоненко вместе проводят благотворительные матчи с ВСУ, после одного из который и сделали общее фото. Александр опубликовал снимок в инстаграме с забавной подписью:

«Легенда, который забил только «Спартаку», и ходит, постоянно всем рассказывает это».

Отметим, что Леоненко с 1992 по 1997 отыграл в составе первой команды «Динамо» 129 матчей и забил 79 голов.