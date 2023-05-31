Украина. Премьер лига31 мая 2023, 09:52 |
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ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Александр и Виктор сделали общее фото
31 мая 2023, 09:52 |
2471
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев подколол еще одного известного экс-игрока столичного клуба Виктора Леоненко.
Алиев и Леоненко вместе проводят благотворительные матчи с ВСУ, после одного из который и сделали общее фото. Александр опубликовал снимок в инстаграме с забавной подписью:
«Легенда, который забил только «Спартаку», и ходит, постоянно всем рассказывает это».
Отметим, что Леоненко с 1992 по 1997 отыграл в составе первой команды «Динамо» 129 матчей и забил 79 голов.
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Комментарии 7
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Чесно кажучи, за ці два голи Спартаку я готовий терпіти Леоненка ще 20 років! я тоді був ще дитиною і це мій був перший футбольний матч як вболівальника! У перерві я реально плакав не міг повірити, що програємо москалям можливо, Пуйло також дивилося той матч
Алиеву по мастерству далеко до Леоненка, да и многие даже сборники наши не дотягивают до Леоненка времен его выступлений за Динамо...
Чтобы про Леоненко не говорили но в футбол он умел играть даже бухая.
Гойда на Ютуб дивитись матч Динамо-Спартак, Леон там два таких красеня завалив. Зверніть увагу, яка брудна форма у футболістів, рубились тоді насмерть
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Безвідносно до особистості Леоненка, футболіст він був від Бога
Помню я эту игру, это была фантастика, за этот матч Леоненко можно простить всё
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