Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 09:52 |
2471
7

ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку

Александр и Виктор сделали общее фото

31 мая 2023, 09:52 |
2471
7
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Профутбол. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев подколол еще одного известного экс-игрока столичного клуба Виктора Леоненко.

Алиев и Леоненко вместе проводят благотворительные матчи с ВСУ, после одного из который и сделали общее фото. Александр опубликовал снимок в инстаграме с забавной подписью:

«Легенда, который забил только «Спартаку», и ходит, постоянно всем рассказывает это».

Отметим, что Леоненко с 1992 по 1997 отыграл в составе первой команды «Динамо» 129 матчей и забил 79 голов.

По теме:
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
ПАОК не будет продолжать аренду Кендзеры. Поляк возвращается в Украину
Источник: Беседин вернется в Динамо
Александр Алиев Динамо Киев Виктор Леоненко
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 30 мая 2023, 13:30 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Футбол | 30 мая 2023, 22:15 0
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера

Дугласа Косту обвиняют в неуплате алиментов

Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
Футбол | 31.05.2023, 07:30
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
«Враг готовит коварную атаку». У оккупантов есть план массированного удара
Война | 31.05.2023, 08:18
«Враг готовит коварную атаку». У оккупантов есть план массированного удара
«Враг готовит коварную атаку». У оккупантов есть план массированного удара
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Футбол | 30.05.2023, 19:55
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Crimea
Чесно кажучи, за ці два голи Спартаку я готовий терпіти Леоненка ще 20 років! я тоді був ще дитиною і це мій був перший футбольний матч як вболівальника! У перерві я реально плакав  не міг повірити, що програємо москалям можливо, Пуйло також дивилося той матч
Ответить
+7
Выталкиватель парашутистов
Алиеву по мастерству далеко до Леоненка, да и многие даже сборники наши не дотягивают до Леоненка времен его выступлений за Динамо...
Ответить
+4
maverik
Чтобы про Леоненко не говорили но в футбол он умел играть даже бухая.
Ответить
+4
Игорь Нестеренко
Гойда на Ютуб дивитись матч Динамо-Спартак, Леон там два таких красеня завалив. Зверніть увагу, яка брудна форма у футболістів, рубились тоді насмерть
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
inflicted
Безвідносно до особистості Леоненка, футболіст він був від Бога
Ответить
+2
axylinam
Помню я эту игру, это была фантастика, за этот матч Леоненко можно простить всё
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 13
Футбол
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
30.05.2023, 19:10 12
Война
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности