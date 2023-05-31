Гвардиола назван лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона в Английской Премьер-лиге.

«Горожане» под руководством испанца стали чемпионами Англии. Гвардиола привел «Сити» к чемпионству в третий раз кряду.

Пеп удостоен приза лучшему тренеру в четвертый раз. Ранее он получал награду в сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2020/2201.

Пеп Гвардиола по количеству тренерских наград в АПЛ опередил Арсена Венгера и Жозе Моуриньо, у которых по 3 титула. Больше лишь у Алекса Фергюсона – 11.