Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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31 мая 2023, 05:30 | Обновлено 31 мая 2023, 06:15
905
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ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»

Боец Грузинского легиона, который воюет на стороне Украины, высказал мнение

31 мая 2023, 05:30 | Обновлено 31 мая 2023, 06:15
905
0
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
Twitter. Каха Каладзе

Боец Грузинского легиона Миро Ванадзе, который воюет на стороне Украины, жестко высказался о нынешней власти в Грузии и оценил действия известных спортсменов на фоне войны:

«Хвича Кварацхелия – это достойный сын грузинского народа. Он выбрал правильный путь. Когда рф напала на Украину, он ушел из российской лиги. Играл за Динамо Батуми, а потом его подписал Наполи. Звезда футбола, молодой и талантливый. Его кличка Кварадона обо всем говорит. То, что говорит и делает Хвича – должен делать каждый грузинский футболист.

Каха Каладзе – это сторонник Бидзины Иванишвили. То, что он делает – это политика, не защищающая интересы грузинского народа. Грузинский народ выбрал путь на Запад. Те, кто не поддерживает этот путь – это просто предатели.

Александр Усик – красавец, молодец, делает то, что должны делать все украинские спортсмены.

Василий Ломаченко – предатель. Не понимаю тех, кто молчит, имея большую аудиторию. Не говорит о войне в соцсетях. Каждое слово может быть полезным на информационном фронте. Ломаченко – коллаборант, и я надеюсь, что украинский народ накажет его. А все его посты – не за наши идеалы. Он работает на русских, и то, как он поступает – это грех. Это прорусский человек, коллаборант, и он не должен поднимать украинский флаг, потому что он этого не заслуживает, а флаг – это святое и для Украины, и для Грузии.

Хабиб Нурмагомедов? Он выступал в Украине, тренировался здесь. Украина ему дала многое. Он активно не поддерживал войну, это хорошо, но я ждал от него большего».

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Миро Ванадзе Хвича Кварацхелия Каха Каладзе российско-украинская война Василий Ломаченко Александр Усик Хабиб Нурмагомедов Грузия
Источник Sportarena
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