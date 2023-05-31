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Чемпионат Бельгии
Антверпен
28.05.2023 14:30 – FT 1 : 1
Сен-Жилуаз
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Бельгия
31 мая 2023, 04:45 | Обновлено 31 мая 2023, 05:09
909
0

В Бельгии остался один тур до финиша. Кто станет чемпионом?

Сразу три команды претендуют на победу в турнире, и только Брюгге позади

31 мая 2023, 04:45 | Обновлено 31 мая 2023, 05:09
909
0
В Бельгии остался один тур до финиша. Кто станет чемпионом?
ФК Антверпен

В Бельгии остался один тур до финиша национального чемпионата.

После матчей, сыгранных в топ-четверке 28 мая, сразу три команды претендуют на победу в турнире.

Брюгге с Романом Яремчуокм в распределении мест не участвует и закончит турнир на 4-й позиции

Турнирное положение: Антверпен и Сен-Жилуаз (по 46), Генк (45), Брюгге (33). Все решится в последнем туре.

Чемпионат Бельгии

5-й тур, 28 мая

Антверпен – Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Янссен, 14 – Вермерен, 80 (пен)

Брюгге – Генк – 1:3

Голы: Ванакен, 64 – Пейнтсил, 12, 86, Грошовски, 81,

6-й тур, 4 июня

  • Генк – Антверпен
  • Сен-Жилуаз – Брюгге

Турнирная таблица

6-й тур,

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чемпионат Бельгии по футболу Сен-Жилуаз Антверпен Брюгге Генк Роман Яремчук Ханс Ванакен
Источник Sport.ua
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