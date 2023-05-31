В Бельгии остался один тур до финиша. Кто станет чемпионом?
Сразу три команды претендуют на победу в турнире, и только Брюгге позади
В Бельгии остался один тур до финиша национального чемпионата.
После матчей, сыгранных в топ-четверке 28 мая, сразу три команды претендуют на победу в турнире.
Брюгге с Романом Яремчуокм в распределении мест не участвует и закончит турнир на 4-й позиции
Турнирное положение: Антверпен и Сен-Жилуаз (по 46), Генк (45), Брюгге (33). Все решится в последнем туре.
Чемпионат Бельгии
5-й тур, 28 мая
Антверпен – Сен-Жилуаз – 1:1
Голы: Янссен, 14 – Вермерен, 80 (пен)
Брюгге – Генк – 1:3
Голы: Ванакен, 64 – Пейнтсил, 12, 86, Грошовски, 81,
6-й тур, 4 июня
- Генк – Антверпен
- Сен-Жилуаз – Брюгге
Турнирная таблица
6-й тур,
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