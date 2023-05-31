В Бельгии остался один тур до финиша. Кто станет чемпионом?

В Бельгии остался один тур до финиша национального чемпионата.

После матчей, сыгранных в топ-четверке 28 мая, сразу три команды претендуют на победу в турнире.

Брюгге с Романом Яремчуокм в распределении мест не участвует и закончит турнир на 4-й позиции

Турнирное положение: Антверпен и Сен-Жилуаз (по 46), Генк (45), Брюгге (33). Все решится в последнем туре.

Чемпионат Бельгии

5-й тур, 28 мая

Антверпен – Сен-Жилуаз – 1:1

Голы: Янссен, 14 – Вермерен, 80 (пен)

Брюгге – Генк – 1:3

Голы: Ванакен, 64 – Пейнтсил, 12, 86, Грошовски, 81,

6-й тур, 4 июня

Генк – Антверпен

Сен-Жилуаз – Брюгге

Турнирная таблица

6-й тур,