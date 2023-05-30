Лига Европы30 мая 2023, 23:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Важные события во всех видах спорта
30 мая 2023, 23:50 |
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В среду, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 Бразилия U-20 – Тунис U-20
22:00 Севилья – Рома
00:00 Англия U-20 – Италия U-20
ТЕННИС
12:00 Сторм Хантер – Элина Свитолина
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 Украина – Хорватия
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