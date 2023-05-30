СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

В среду, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Бразилия U-20 – Тунис U-20

1.13 – 8.20 – 23.00

22:00 Севилья – Рома

2.93 – 3.01 – 2.93

00:00 Англия U-20 – Италия U-20

2.14 – 3.62 – 3.64

ТЕННИС

12:00 Сторм Хантер – Элина Свитолина

3.43 – 1.32

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Украина – Хорватия

1.03 – 10.00