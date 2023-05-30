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Лига Европы
30 мая 2023, 23:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

Важные события во всех видах спорта

30 мая 2023, 23:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 Бразилия U-20 – Тунис U-20

Favbet 1.13 – 8.20 – 23.00

22:00 Севилья – Рома

Favbet 2.93 – 3.01 – 2.93

00:00 Англия U-20 – Италия U-20

Favbet 2.14 – 3.62 – 3.64

ТЕННИС

12:00 Сторм Хантер – Элина Свитолина

Favbet 3.43 – 1.32

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Украина – Хорватия

Favbet 1.03 – 10.00

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Источник Sport.ua
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