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  4. ВИДЕО. Сенсационная победа. Как бразилец из топ-200 обыграл Медведева на РГ
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 21:35 | Обновлено 30 мая 2023, 21:56
1751
0

ВИДЕО. Сенсационная победа. Как бразилец из топ-200 обыграл Медведева на РГ

Тьяго Сейбот-Уайлд неожиданно выиграл у второй ракетки мира

30 мая 2023, 21:35 | Обновлено 30 мая 2023, 21:56
1751
0
ВИДЕО. Сенсационная победа. Как бразилец из топ-200 обыграл Медведева на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Сейбот-Уайлд

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд (АТР 172) неожиданно обыграл представителя страны 404 Даниила Медведева (АТР 2) в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Бразилец взял стартовый сет, однако затем проиграл 2 партии подряд. Медведев в конце 2-го сета взял медицинский тайм-аут, а после Тьяго выиграл оставшиеся 2 партии, закрыв россиянина со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде Ролан Гаррос Сейбот-Уайлд сыграет с Кентеном Алисом (АТР 88) из Франции или Гвидо Пельей (АТР 423) из Аргентины.

Хайлайты матча:

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Тьяго Сейбот-Уайлд Даниил Медведев Ролан Гаррос 2023 видео
Источник Sport.ua
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