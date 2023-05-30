ВИДЕО. Сенсационная победа. Как бразилец из топ-200 обыграл Медведева на РГ

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд (АТР 172) неожиданно обыграл представителя страны 404 Даниила Медведева (АТР 2) в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Бразилец взял стартовый сет, однако затем проиграл 2 партии подряд. Медведев в конце 2-го сета взял медицинский тайм-аут, а после Тьяго выиграл оставшиеся 2 партии, закрыв россиянина со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде Ролан Гаррос Сейбот-Уайлд сыграет с Кентеном Алисом (АТР 88) из Франции или Гвидо Пельей (АТР 423) из Аргентины.