Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер находится в шаге от перехода в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия.

По его информации, сумма трансфера 24-летнего аргентинца составит 70 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 12 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.