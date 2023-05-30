Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера
Англия
30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:36
479
1

Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера

Аргентинский хавбек покинет «Брайтон»

30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:36
479
1
Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер находится в шаге от перехода в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия.

По его информации, сумма трансфера 24-летнего аргентинца составит 70 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 12 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.

По теме:
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Фехервар объявил об уходе экс-хавбека сборной Украины Макаренко
Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу
Алексис Макаллистер Брайтон Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Война | 30 мая 2023, 06:39 4
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные

Ночь на 30 мая спокойной в столице не была

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 30 мая 2023, 13:30 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Футбол | 30.05.2023, 14:39
Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Шахтер получит усиление из Испании: Реал вернет Винисиуса Тобиаса
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2023, 05:19
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
Футбол | 30.05.2023, 10:55
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
...майже як Мудрик по ціні...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Секс-символ бокса призналась, что не отказалась бы от брака с Ломаченко
Секс-символ бокса призналась, что не отказалась бы от брака с Ломаченко
29.05.2023, 12:46 4
Бокс
Марта КОСТЮК – о реакции зрителей в Париже: «Я такого не ожидала»
Марта КОСТЮК – о реакции зрителей в Париже: «Я такого не ожидала»
29.05.2023, 13:11 3
Теннис
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 14
Другие виды
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
28.05.2023, 16:57 63
Футбол
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 32
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
28.05.2023, 19:32
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности