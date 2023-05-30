Англия30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:36
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Стало известно, сколько Ливерпуль заплатит за Макаллистера
Аргентинский хавбек покинет «Брайтон»
30 мая 2023, 19:35 | Обновлено 30 мая 2023, 19:36
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Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер находится в шаге от перехода в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия.
По его информации, сумма трансфера 24-летнего аргентинца составит 70 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до 2028 года.
В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 12 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.
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