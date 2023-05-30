Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу

27-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества. Они ведут переговоры о долгосрочном соглашении.

Параллельно с этим «Милан» ведет работу с «Челси» относительно суммы трансфера игрока. Сообщается, что процесс продвигается вперед с оптимистическим обоснованием.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел за «Челси» во всех турнирах 33 матча, сделал 2 ассиста.