WTA30 мая 2023, 19:39 | Обновлено 30 мая 2023, 19:46
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Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу
Итальянский клуб работает над переходом игрока «Челси»
30 мая 2023, 19:39 | Обновлено 30 мая 2023, 19:46
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27-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества. Они ведут переговоры о долгосрочном соглашении.
Параллельно с этим «Милан» ведет работу с «Челси» относительно суммы трансфера игрока. Сообщается, что процесс продвигается вперед с оптимистическим обоснованием.
В текущем сезоне Лофтус-Чик провел за «Челси» во всех турнирах 33 матча, сделал 2 ассиста.
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