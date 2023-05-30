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  4. Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу
WTA
30 мая 2023, 19:39 | Обновлено 30 мая 2023, 19:46
136
1

Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу

Итальянский клуб работает над переходом игрока «Челси»

30 мая 2023, 19:39 | Обновлено 30 мая 2023, 19:46
136
1
Милан и Лофтус-Чик стали максимально близко друг к другу
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Лофтус-Чик

27-летний английский полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик и «Милан» почти договорились об условиях сотрудничества. Они ведут переговоры о долгосрочном соглашении.

Параллельно с этим «Милан» ведет работу с «Челси» относительно суммы трансфера игрока. Сообщается, что процесс продвигается вперед с оптимистическим обоснованием.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел за «Челси» во всех турнирах 33 матча, сделал 2 ассиста.

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Рубен Лофтус-Чик Милан Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы
Источник Фабрицио Романо
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