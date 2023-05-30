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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 18:15 | Обновлено 30 мая 2023, 18:32
2479
0

Скончался один из основателей Металлиста 1925

Ушел из жизни Анатолий Хамаев

30 мая 2023, 18:15 | Обновлено 30 мая 2023, 18:32
2479
0
Скончался один из основателей Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Анатолий Хамаев

Харьковский клуб «Металлист 1925» сообщил о том, что во вторник, 30 мая, скоропостижно скончался журналист Анатолий Хамаев. Ему было 65 лет.

Он был одним из основателей «Металлиста 1925» и почти пять лет работал в клубе журналистом.

Клуб «Металлист 1925» был основан летом 2016 года группой энтузиастов.

В настоящий момент в турнирной таблице Украинской Премьер-лиге «Металлист 1925» занимает 11-е место, имея 31 очко после 29 матчей.

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Анатолий Хамаев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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