Украина. Премьер лига30 мая 2023, 18:15 | Обновлено 30 мая 2023, 18:32
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Скончался один из основателей Металлиста 1925
Ушел из жизни Анатолий Хамаев
30 мая 2023, 18:15 | Обновлено 30 мая 2023, 18:32
2479
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Харьковский клуб «Металлист 1925» сообщил о том, что во вторник, 30 мая, скоропостижно скончался журналист Анатолий Хамаев. Ему было 65 лет.
Он был одним из основателей «Металлиста 1925» и почти пять лет работал в клубе журналистом.
Клуб «Металлист 1925» был основан летом 2016 года группой энтузиастов.
В настоящий момент в турнирной таблице Украинской Премьер-лиге «Металлист 1925» занимает 11-е место, имея 31 очко после 29 матчей.
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