Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовкой Аравии

Форвард «Реала» Карим Бензема близок к тому, чтобы покинуть клуб летом. Об этом сообщает авторитетное издание As.

По его информации, 35-летний француз получил очень выгодное предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Бензема предлагают 2-летний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Также Бензема сможет заработать больше, если станет амбассадором заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ-2030.

Контракт Бензема с «Реалом» истекает в конце сезона. В соглашении прописана опция автоматического продления контракта еще на год, но официального объявления об активации этого пункта пока что не было.