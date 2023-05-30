Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовкой Аравии
Форвард «Реала» сможет зарабатывать более 200 миллионов в год
Форвард «Реала» Карим Бензема близок к тому, чтобы покинуть клуб летом. Об этом сообщает авторитетное издание As.
По его информации, 35-летний француз получил очень выгодное предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Бензема предлагают 2-летний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Также Бензема сможет заработать больше, если станет амбассадором заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ-2030.
Контракт Бензема с «Реалом» истекает в конце сезона. В соглашении прописана опция автоматического продления контракта еще на год, но официального объявления об активации этого пункта пока что не было.
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