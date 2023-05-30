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  4. Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовкой Аравии
Испания
30 мая 2023, 17:41 | Обновлено 30 мая 2023, 18:24
285
1

Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовкой Аравии

Форвард «Реала» сможет зарабатывать более 200 миллионов в год

30 мая 2023, 17:41 | Обновлено 30 мая 2023, 18:24
285
1
Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовкой Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема близок к тому, чтобы покинуть клуб летом. Об этом сообщает авторитетное издание As.

По его информации, 35-летний француз получил очень выгодное предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии. Бензема предлагают 2-летний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Также Бензема сможет заработать больше, если станет амбассадором заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ-2030.

Контракт Бензема с «Реалом» истекает в конце сезона. В соглашении прописана опция автоматического продления контракта еще на год, но официального объявления об активации этого пункта пока что не было.

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Карим Бензема Реал Мадрид
Источник AS
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Комментарии 1
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Raien
Як вболівальник Реала я розумію, що цього року прийшов час подякувати старої гвардії і робити оновлення составу. Хлопці вже досягли всього, мотивації та фізики вже не достатньо щоб бути в топі. 
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